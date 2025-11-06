Бочоришвили назвала абсурдными обвинения Тбилиси в остановке евроинтеграции

Глава МИД Грузии Бочоришвили заявила об абсурдности обвинений в приостановке евроинтеграции со стороны Тбилиси.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили назвала абсурдными обвинения в адрес грузинских властей в остановке процесса евроинтеграции. По словам Бочоришвили, Брюссель обладает всеми возможностями для реализации процесса.

"Начало переговоров с Грузией о вступлении в Евросоюз – прерогатива ЕС, а не Грузии. Поэтому абсурдно обвинять Грузию в остановке процесса вступления в Евросоюз. У Евросоюза есть все инструменты, связанные с расширением и вступлением Грузии"

– Мака Бочоришвили

По словам Бочоришвили, Тбилиси сожалеет о ситуации с остановкой евроинтеграции. Глава МИД Грузии также обратила внимание на решение ЕС приостановить процесс европейской интеграции страны в июне прошлого года, что стало известно из письма посла ЕС Павла Герчинского.

Ранее в СМИ появилась информация о письме европосла Павла Герчинского, который сообщил, что Брюссель сам инициировал приостановку евроинтеграции Грузии летом 2024 года.