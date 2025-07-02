Bloomberg дал прогноз по ключевой ставке в России

Россия эффективно побеждает инфляцию, ЦБ РФ имеет основания для резкого снижения уровня ключевой ставки, следует из материала агентства Bloomberg, посвященного российской экономике.
Банк России демонстрирует эффективность применяемых методов для борьбы с инфляцией - в июне ее темпы роста заметно снизились. Несмотря на то, что годовой уровень инфляции держится на отметке 9%, рост цен в моменте соответствует намеченному целевому показателю в 4%.
По оценкам издания, можно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком, причем понижение будет более резким и быстрым, чем прогнозировалось ранее.
Напомним, ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 25 июля, на прошлом заседании 6 июня уровень ставки был впервые в этом году понижен - с 21% до 20%.