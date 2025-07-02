Вестник Кавказа

Bloomberg дал прогноз по ключевой ставке в России

Bloomberg дал прогноз по ключевой ставке в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летом инфляция в России снизилась, что показывает эффективность КДП Банка России, пишет Bloomberg. Ключевая ставка на этом фоне может пойти вниз быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Россия эффективно побеждает инфляцию, ЦБ РФ имеет основания для резкого снижения уровня ключевой ставки, следует из материала агентства Bloomberg, посвященного российской экономике.

Банк России демонстрирует эффективность применяемых методов для борьбы с инфляцией - в июне ее темпы роста заметно снизились. Несмотря на то, что годовой уровень инфляции держится на отметке 9%, рост цен в моменте соответствует намеченному целевому показателю в 4%.

По оценкам издания, можно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком, причем понижение будет более резким и быстрым, чем прогнозировалось ранее.

Напомним, ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 25 июля, на прошлом заседании 6 июня уровень ставки был впервые в этом году понижен - с 21% до 20%.

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