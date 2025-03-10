Вестник Кавказа

Безработица в РФ обновила исторический минимум

Безработица в РФ обновила исторический минимум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Росстат: показатель безработицы в России стал минимальным за все время наблюдений.

Уровень безработицы в России за май побил исторический минимум, опустившись до показателя 2,2%. Это минимальное значение за всю современную историю РФ, сообщает Росстат. 

Отметим, что в октябре прошлого года было зафиксировано значение безработицы в 2,3%, которое также стало минимальным показателем на тот момент. 

Сообщается, что в мае общее количество граждан РФ без постоянной занятости составило чуть более 1 млн 650 тыс человек. Это на 56 тыс ниже, чем в апреле.

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