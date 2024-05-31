Белоусов: Россия готова наращивать военное сотрудничество с Казахстаном

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России расширять сотрудничество в военной сфере с Казахстаном. Он также отметил, что страны являются гарантом стабильности в регионе.

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил важность наращивания российско-казахстанского военного сотрудничества и подчеркнул, что Россия готова к расширению взаимодействия в этой сфере. С таким заявлением Белоусов выступил на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

"Российско-казахстанское сотрудничество в военной области — ключевой фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Ценим достигнутый высокий уровень отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур ОДКБ, СНГ и ШОС"

— Андрей Белоусов

Министр отметил, что Россия помогает Казахстану в сфере военного образования и модернизации ВС.

Напомним, что сегодня в Алматы прибыли министры обороны Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана для участия в совместном заседании. По его итогам был подписан ряд документов о сотрудничестве в оборонной сфере.