Банк России оценил сотрудничество с Ираном по карте "Мир"

В Центробанке России назвали завершение второго этапа интеграции российской и иранской платежных систем "Мир" и Shetab результатом плодотворной работы центральных банков двух стран.

Завершение второго этапа интеграции и платежных систем России и Ирана "Мир" и Shetab – результат плодотворного сотрудничества центральных банков двух стран, заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

"У нас сложилось плодотворное сотрудничество с ЦБ Ирана в сфере финансов и банковского дела, результатом стало успешное завершение проекта по интеграции систем "Мир" и Shetab. На первом этапе этого проекта граждане Ирана в России смогли снимать наличные с помощью своих банковских карт"

- Зульфия Кахруманова

На втором этапе, продолжила она, граждане России в Иране смогут совершать покупки в магазинах, а на третьем эти сервисы полностью заработают в обеих странах.

Напомним, что замглавы ЦБ Ирана Асгар Абольхасани заявил, что работы по интеграции платежных систем России и Ирана "Мир" и Shetab будут завершены уже к концу 2025 года.