Баку заявил о поддержке территориальной целостности Сирии

Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Азербайджан выразил поддержку территориальной целостности Сирии на фоне военной эскалации на юге арабской республики. Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде, Баку считает важным стабилизацию ситуации в стране.

"Мы подтверждаем поддержку суверенитета, территориальной целостности, неделимости и политического единства Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в этой стране является крайне важным"

– Айхан Гаджизаде

Отметим, что вчера парламент Турции выступил с осуждением боевых действий Израиля в Сирии, которые были названы дестабилизирующим фактором для страны и региона. Анкара поддержала единство Сирии.

Напомним, что эскалация в Сирии произошла 13 июля, когда правительственные отряды вступили в конфликт в друзской общиной. Друзов поддерживает Израиль, который атаковал ракетами ряд целей в Дамаске.