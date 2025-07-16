Вестник Кавказа

Баку заявил о поддержке территориальной целостности Сирии

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Азербайджан выразил поддержку территориальной целостности Сирии на фоне военной эскалации на юге арабской республики. Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде, Баку считает важным стабилизацию ситуации в стране. 

"Мы подтверждаем поддержку суверенитета, территориальной целостности, неделимости и политического единства Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в этой стране является крайне важным"

– Айхан Гаджизаде 

Отметим, что вчера парламент Турции выступил с осуждением боевых действий Израиля в Сирии, которые были названы дестабилизирующим фактором для страны и региона. Анкара поддержала единство Сирии. 

Напомним, что эскалация в Сирии произошла 13 июля, когда правительственные отряды вступили в конфликт в друзской общиной. Друзов поддерживает Израиль, который атаковал ракетами ряд целей в Дамаске.

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