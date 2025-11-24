Вестник Кавказа

Баку стал членом комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей

© Фото: Фото: ЮНЕСКО
Азербайджан вошел в комитет ЮНЕСКО по охране культурных ценностей. Баку был избран членом структуры большинством голосов.

Азербайджан избран членом комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в ситуации военных действий. Представители Баку смогут поделиться с международным сообществом своим опытом на период 2025-2029 годов. 

Указанный комитет организован в рамках поддержки Гаагской конвенции 1954 года и ее Второго протокола. Всемирная организация готова предоставлять техническую, правовую институциональной поддержку странам, для которых эта проблема сохранения в сложных условиях наследия является актуальной. 

Сообщается, что заявку АР поддержали большинство стран ЮНЕСКО. Ранее представители Баку состояли в комитете с 2021 по 2025 годы.

