Баку стал членом комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей

Азербайджан вошел в комитет ЮНЕСКО по охране культурных ценностей. Баку был избран членом структуры большинством голосов.

Азербайджан избран членом комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в ситуации военных действий. Представители Баку смогут поделиться с международным сообществом своим опытом на период 2025-2029 годов.

Указанный комитет организован в рамках поддержки Гаагской конвенции 1954 года и ее Второго протокола. Всемирная организация готова предоставлять техническую, правовую институциональной поддержку странам, для которых эта проблема сохранения в сложных условиях наследия является актуальной.

Сообщается, что заявку АР поддержали большинство стран ЮНЕСКО. Ранее представители Баку состояли в комитете с 2021 по 2025 годы.