Баку начнет экспортировать ветроэнергию

Баку планирует начать экспорт ветроэнергии в период ближайших семи лет - объявил руководитель энергетического ведомства АР Парвиз Шахбазов.

Согласно данным статьи главы Минэнерго Азербайджанской Республики Парвиза Шахбазова "Азербайджан превращается в региональный энергетический хаб", опубликованной в газете "Азербайджан", Баку готовится к экспорту ветроэнергии в Каспийском море до 2032 года. На сегодняшний момент на Каспии ведут активное наблюдение и измерение с целью оценивания потенциала развития этой идеи, кроме того, обозначаются определенные акватории, подходящие для ее реализации.

Также в материале отмечено, что в планах с 2023 года постепенный экспорт 4 ГВт из 6 ГВт электроэнергии в рамках Зеленого энергетического коридора Каспий – Черное море – Европа, который ставит целью объединить материковую Европу с берегами Черного моря и Каспием с установлением энергетического и технико-экономического сотрудничества.

Ожидается, что проект получит статус PCI/PMI (Проекты взаимного и общего интереса).