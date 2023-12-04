Баку и Москва обсудили развитие экономического сотрудничества

Власти Азербайджана и России провели встречу, на которой обсудили вопросы развития отношений в сфере экономики и торговли.

Азербайджан и Россия обсудили актуальные вопросы в сфере торгово-экономических отношений в рамках встречи представителей власти, которая состоялась в российской столице.

Глава министерства экономического развития АР Шахин Мустафаев и зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук провели встречу, на которой разговаривали на актуальные темы по развитию двухсторонних связей в рамках Межправительственной комиссии.

Представители Баку и Москвы отметили, что отношения имеют положительную динамику. В ходе переговоров было подчеркнуто, что товарооборот между РФ и АР за 10 месяцев этого года вырос на 20% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Стороны согласовали договоренность продолжать развитие отношений и всесторонне укреплять их.