Баку и Ереван продолжают работу по делимитации границы – Мгер Григорян

Вице-премьер Армении Григорян сообщил, что Баку и Ереван продолжают работу по делимитации границы, стороны ориентируются на взаимно одобренную правовую базу.
Азербайджан и Армения продолжают контакты по вопросу делимитации границы между странами, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
"У меня нет новостей, чтобы сообщить вам, некоторые работы (по делимитации и демаркации границы) ведутся. Я не считаю процесс тупиковым, у нас есть полная правовая база, одобренная обеими странами и прошедшая внутренние процедуры. Это очень важно для продолжения работы"
– Мгер Григорян
Как отметил Григорян, стороны пока не договорились о сроках новой встречи комиссии.
Как в начале мая заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Баку и Ереван будут продолжать работу по делимитации границы.