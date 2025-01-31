Вестник Кавказа

Баку и Ереван продолжают работу по делимитации границы – Мгер Григорян

Баку и Ереван продолжают работу по делимитации границы – Мгер Григорян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер Армении Григорян сообщил, что Баку и Ереван продолжают работу по делимитации границы, стороны ориентируются на взаимно одобренную правовую базу.

Азербайджан и Армения продолжают контакты по вопросу делимитации границы между странами, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. 

"У меня нет новостей, чтобы сообщить вам, некоторые работы (по делимитации и демаркации границы) ведутся. Я не считаю процесс тупиковым, у нас есть полная правовая база, одобренная обеими странами и прошедшая внутренние процедуры. Это очень важно для продолжения работы"

– Мгер Григорян 

Как отметил Григорян, стороны пока не договорились о сроках новой встречи комиссии. 

Как в начале мая заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Баку и Ереван будут продолжать работу по делимитации границы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.