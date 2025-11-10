Вестник Кавказа

Бакинский морской порт почти на 40% увеличил перевалку грузов

Сухогруз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порт в Баку в этом году нарастил перевалку грузов. Значительный рост объемов обработки грузов зафиксирован в сфере перевалки грузовых контейнеров.

В январе-октябре этого года через Бакинский морской порт было перевалено 6 млн 632 тыс тонн грузов, что на 5,6% больше аналогичного периода 2024 года. В прошлом году показатели за 10 месяцев составили 6 млн 469 тыс тонн. 

Как отметили в пресс-службе AZCON Holding, наиболее значительный рост был отмечен в сфере перевалки контейнеров. Логистический комплекс обработал 86 тыс контейнеров, рост за год составил около 40%. 

Ожидается, что к концу года порт в Баку обработает около 100 тыс грузовых контейнеров. 

Отмечается, что значительной прибавки в объемах обрабатываемых грузов удалось добиться за счет интеграции порта с железнодорожной инфраструктурой АР.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
490 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.