Вестник Кавказа

Байк-фестиваль пройдет в ближайшие дни на курорте Архыз

Байк-фестиваль пройдет в ближайшие дни на курорте Архыз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всесезонный курорт Архыз, расположенный в Карачаево-Черкесии, в скором времени проведет байк-фестиваль, который называется DropLine BikeFEST.

Байк-парк горного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии на этой и на следующей неделе проведет байк-фестиваль DropLine BikeFEST, событие анонсировали в Минтуризма КЧР.

В министерстве уточнили, что мероприятие стартует 26 июля и будет продолжаться по 3 августа. Место проведения – байк-парк. Там пройдут состязания по маунтинбайку.

"В течение недели гостей и участников ждут четыре формата гонок – от массовых стартов до индивидуальных заездов на сложных трассах"

– Минтуризма КЧР

В программе, в частности, массовый заезд "Мегалавина". Другие гонки – Dual Slalom и Enduro Race. Состоится также второй этап кубка Downhill Race.

Найдется на фестивале и занятие для тех, кто пока не владеет навыками маунтин-байка. Они смогут пройти обучение и попробовать покататься на трассах.

Напомним, маунтин-байк – езда на велосипеде по бездорожью, как правило по пересеченной местности. Для нее обычно используется особый велосипед – специальный горный или гибридный дорожный.

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