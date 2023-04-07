Байден продлил на год режим ряда антироссийских санкций

Опубликовано: 21:27, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент США Джо Байден сегодня еще на год продлил ряд санкций, введенных против России из-за якобы ее вмешательства в "свободные и честные демократические выборы" и ведении "вредоносной кибернетической деятельности" против американских союзников и партнеров.

Американский президент Джо Байден сегодня продлил на один год действие режима ряда санкций, введенных, в частности, под предлогом вмешательства России в американские избирательные процессы, говорится в распространенной Белым домом документации.

Как утверждает Белый дом, Россия занималась "вредоносной деятельностью" в отношении США, что якобы выражалось в усилиях Москвы "по препятствованию проведению свободных и честных демократических выборов и подрыву демократических институтов на территории США, их союзников и партнеров", а также в "участии во вредоносной кибернетической деятельности, направленной против США, их союзников и партнеров, и содействие ей", цитирует РИА Новости.

Еще одно обвинение, выдвинутое вашингтонской администрацией – якобы Россия "нарушала устоявшиеся принципы международного права, включая территориальную целостность государств" и занимается "поощрением и использованием транснациональной коррупции для оказания влияния на правительства других стран".

"Вредоносная деятельность правительства Российской Федерации за рубежом... продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине чрезвычайное положение... должно оставаться в силе после 15 апреля 2023 года. Поэтому... я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 14024", - отмечается в заявлении Байдена.

Конегресс США уже уведомлен президентом о продлении санкционного режима.