Нетаньяху налаживает отношения с Трампом перед выборами в США

Израильский премьер налаживает отношения с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в преддверии президентских выборов в США. В частности, он резко осудил покушение на Трампа и даже признался, что молится о его выздоровлении.

Глава правительства еврейского государства начал налаживать отношения с экс-президентом США после их резкого ухудшения в 2020 году. Тогда Дональд Трамп проиграл Джо Байдену и Нетаньяху поспешил поздравить избранного президента.

«С тех пор я с ним не разговаривал. К черту его»

– Дональд Трамп

Однако после случившегося покушения 14 июля покушения на бывшего хозяина Овального кабинета, израильский премьер в числе первых выступил с осуждением этого акта, отметив, что молится о выздоровлении бывшего американского лидера.

«Мы с Сарой (жена Нетаньяху – прим. ред.) были потрясены очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление»

– Биньямин Нетаньяху

Очевидно, что Нетаньяху налаживает отношения с Трампом не просто так: в США грядут президентские выборы, а Израиль в значительной степени зависим от США, особенно на фоне масштабного конфликта с ХАМАС и перманентного противостояния с Ираном.