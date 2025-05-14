"Азимут" свяжет Батуми и Сочи прямыми рейсами

Авиаперевозчик "Азимут" в августе начнет летать между Сочи и Батуми.

С 1 августа авиакомпания "Азимут" свяжет прямыми рейсами Батуми и Сочи. Отправиться в путешествие между курортными городами можно будет дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Самолеты будут вылетать в грузинский город в 17:30 по вторникам. По пятницам вылет будет осуществляться в 18:30. В пути пассажирам предстоит провести около 2 часов.

Ранее в "Азимуте" сообщили о запуске дополнительных рейсов до Сочи из Нальчика в августе. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам.