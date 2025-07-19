Самолет S7 из Новосибирска в Сочи возвращается из-за разгерметизации

Рейс S7, следовавший в Сочи из Новосибирска возвращается в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о возможной разгерметизации.
Этим утром самолет из Новосибирска не долетел до Сочи - воздушное судно возвращается в аэропорт вылета.
По данных авиационных служб, речь идет о рейсе авиакомпании S7 Airlines.
"Boeing-737 рейса Новосибирск - Сочи доложил после взлета о возможной разгерметизации. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета"
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Самолет вырабатывает топливо перед посадкой, совершая круги над Новосибирской областью.