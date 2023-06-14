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Азербайджанских военных в плену в Армении навестили сотрудники Красного Креста

Азербайджанских военных в плену в Армении навестили сотрудники Красного Креста
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Посещение сотрудниками МККК азербайджанских военных, которые удерживаются в плену в Армении, состоялось сегодня. Один из них связался с семьей посредством видеозвонка.

Сотрудники Красного Креста сегодня навестили в Армении азербайджанских военных, которых Ереван удерживает в плену. Об этом рассказали в МККК.

В Комитете отметили, что встреча прошла в формате один на один.

Кроме того, пленным дали возможность связаться с родными.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает во время посещения условия содержания задержанных лиц. Мы создаем условия для восстановления или поддержания их контактов со своими семьями"

– Красный Крест

В организации добавили, что, согласно ее правилам, выводы и рекомендации по поводу таких посещений сообщаются лишь удерживающей стороне.

Отметим, что один азербайджанский военный позвонил по видеосвязи своим родным.

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