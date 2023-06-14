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Армянские военные снова обстреливают позиции азербайджанской армии

Армянские военные снова обстреливают позиции азербайджанской армии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские войска сегодня утром снова возобновили обстрелы позиций азербайджанской армии в районе нахичеванского Гейдарабада, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сегодня, 14 июня, с 10:00 утра (9:00 мск) подразделения ВС Армении с позиций в районе населенного пункта Араздейен снова подвергли интенсивному обстрелу из различного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные около населенного пункта Гейдарабад Садаркского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. Оперативная обстановка находится под их контролем", - говорится в сообщении.

Позиции Азербайджана в направлении Шушинского района подверглись обстрелу

Позиции Азербайджана в направлении Шушинского района подверглись обстрелу

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