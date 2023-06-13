Позиции Азербайджана в направлении Шушинского района подверглись обстрелу

Опубликовано: 19:47, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские позиции в Карабахском регионе снова оказались под обстрелом НВФ Армении. Очередная атака была совершена сегодня после 19:00.

НВФ Армении продолжают совершать обстрелы позиций ВС Азербайджана. Об этом рассказали в Минобороны Азербайджана.

Сегодня вечером армянские диверсанты атаковали из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в Шушинском направлении. Это произошло примерно в 19:15. Атака была совершена с азербайджанских территорий, где временно находится мировторческий контингент России.

Азербайджанскими военными были приняты ответные меры.