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Позиции Азербайджана в направлении Шушинского района подверглись обстрелу

Позиции Азербайджана в направлении Шушинского района подверглись обстрелу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские позиции в Карабахском регионе снова оказались под обстрелом НВФ Армении. Очередная атака была совершена сегодня после 19:00.

НВФ Армении продолжают совершать обстрелы позиций ВС Азербайджана. Об этом рассказали в Минобороны Азербайджана.

Сегодня вечером армянские диверсанты атаковали из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в Шушинском направлении. Это произошло примерно в 19:15. Атака была совершена с азербайджанских территорий, где временно находится мировторческий контингент России.

Азербайджанскими военными были приняты ответные меры.

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