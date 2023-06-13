Трактор, выполнявший работы в Кельбаджарском районе, пострадал от огня со стороны армянских вооруженных сил. Азербайджанские военные подавили точки противника.
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу трактор в населенном пункте Демирчидам Кельбаджарского района Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Отмечается, что трактор в момент совершения обстрела армянскими военными проводил инженерные работы. Обошлось без жертв и пострадавших.
В ведомстве заявили, что азербайджанские подразделения подавили точки противника в ходе ответных действий.