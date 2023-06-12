Армянские боевики продолжают копать окопы в Карабахе

Опубликовано: 19:28, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики в Карабахском экономическом районе Азербайджана вновь попытались вырыть окопы у постов азербайджанских военных под предлогом распашки полей. Их подрывная деятельность была оперативно остановлена. Одновременно был подавлен обстрел, ведшийся из Армении по Кельбаджарскому району Азербайджана.

Как рассказали сегодня в Минобороны Азербайджана, армянские боевики, находящиеся в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана, вновь попытались в течение дня, приблизительно с 10 часов утра до 16 часов вечера по московскому времени, поставить огневые точки напротив позиций азербайджанской армии.

Таким образом, с начала июня армянские НВФ в Карабахе почти ежедневно пытаются вырыть окопы и построить боевые сооружения, готовясь таким образом к боевым действиям. Сегодня их активность, маскируемая под распашку полей, проявлялась в направлении Физули и Лачина.

По данным Минобороны АР, азербайджанские военные, как и в предыдущие дни, воспрепятствовали этой конфронтационной деятельности армянских боевиков.

Также сегодня с половины первого до половины второго по московскому времени с территории Армении велся огонь по постам ВС Азербайджана у селения Демирчидам в Кельбаджарском районе. Огонь был подавлен ответными ударами.