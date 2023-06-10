Армянские боевики попытались устроить очередную провокацию

Опубликовано: 11:00, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью военнослужащие азербайджанской армии предотвратили очередную провокацию армянских бандформирований, попытавшихся под видом сельскохозяйственных работ установить фортификационные сооружения перед позициями Вооруженных сил Азербайджана.

Минувшей ночью члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов.

При этом подразделения ВС Армении, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечярского района с 23:20 9 июня до 00:35 10 июня с перерывами периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Подразделениям ВС Азербайджана пришлось принять адекватные ответные меры по всем направлениям, в результате чего все работы там были немедленно остановлены.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", два дня назад под покровом ночи Азербайджанские позиции в Карабахе и Восточном Зангезуре снова оказались под обстрелом армянских военных и членов НВФ - армянские боевики также попытались создать фортификационные сооружения.

Обстрелы Азербайджана армянскими военными и боевиками продолжались с позднего вечера до раннего утра, армянские военные с позиций у населенного пункта Брун района Гаракильсе вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВС АР, расположенным у Ахмедли (Лачинский район).

Азербайджанские подразделения дали им адекватный ответ.