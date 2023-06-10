Армянские боевики попытались устроить очередную провокацию

Минувшей ночью члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов.
При этом подразделения ВС Армении, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечярского района с 23:20 9 июня до 00:35 10 июня с перерывами периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.
Подразделениям ВС Азербайджана пришлось принять адекватные ответные меры по всем направлениям, в результате чего все работы там были немедленно остановлены.
Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", два дня назад под покровом ночи Азербайджанские позиции в Карабахе и Восточном Зангезуре снова оказались под обстрелом армянских военных и членов НВФ - армянские боевики также попытались создать фортификационные сооружения.
Обстрелы Азербайджана армянскими военными и боевиками продолжались с позднего вечера до раннего утра, армянские военные с позиций у населенного пункта Брун района Гаракильсе вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВС АР, расположенным у Ахмедли (Лачинский район).
Азербайджанские подразделения дали им адекватный ответ.