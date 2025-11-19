Азербайджанские саблистки взяли "золото" на Исламиаде

Команда Азербайджана в финале Исламиады одолела соперниц из Узбекистана. Азербайджанские саблистки завоевали золото.

На Играх Исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, женская сборная Азербайджана по сабле одержала победу и принесла сборной еще одну золотую медаль.

В финале командного турнира азербайджанские фехтовальщицы встретились с соперницами из Узбекистана и со счетом 45:43 победили, став обладателями золотых наград.

Ранее саблистки из Азербайджана на Исламиаде сумели завоевать три бронзы. Всего у азербайджанской сборной 55 медалей: 8 золотых, 18 серебряных и 29 бронзовых.