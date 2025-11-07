Вестник Кавказа

Первый день ЧЕ по тхэквондо принес Азербайджану первое золото

© Фото: Trend
Азербайджанские тхэквондисты минувшей ночью завоевали первые медали на чемпионате Европы среди юниоров, проходящем в Эгле (Швейцария): золотую медаль сборной страны принес Ильяс Хатамлы, выступавший в весовой категории 48 кг.

Первый день чемпионата Европы по тхэквондо, который накануне стартовал в городе Эгле (Швейцария), начался успешно для сборной Азербайджана: молодые азербайджанские спортсмены принесли в копилку команды одну золотую и две бронзовые медали.

"Золотой" результат показал Ильяс Хатамлы, выступавший в весовой категории 48 кг – он поднялся на высшую ступень пьедестала почета, сообщает Trend.

Еще две бронзовые медали завоевали Мехди Будаглы (45 кг) и Новруз Алиев (51 кг), говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по тхэквондо среди юниоров продлится по 24 ноября.

