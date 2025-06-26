Вестник Кавказа

Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Европы завоевали четыре награды

Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Европы завоевали четыре награды
© Фото: Федерация дзюдо Азербайджана
Азербайджанская юношеская сборная по дзюдо в день старта Кубка Европы в Скопье смогла сразу вырваться на второе место в командном зачете, завоевав сразу четыре медали, две из них – золотые.

Юношеский Кубок Европы по дзюдо, стартовавший сегодня в столице Северной Македонии Скопье, принес азербайджанской сборной сразу четыре награды, выведя ее на второе место в командном зачете, сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Двое представителей сборной, Нихад Мамишев (60 кг) и Абиль Юсубов (73 кг), стали сильнейшими в схватках с соперниками и завоевали золотые медали. Фарид Гараев (60 кг) принес сборной серебряную награду, а Мухаммед Мусаев (66 кг) – бронзовую, передает Trend.

Всего в турнире принимают участие 226 спортсменов из 26 стран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1095 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.