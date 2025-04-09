Азербайджанские борцы сделали серьезную заявку на чемпионате Европы

Накануне в столице Северной Македонии Скопье стартовал чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет, и уже в первый день соревнований спортсмены сборной Азербайджана сделали серьезные заявки на победу.

Столица Северной Македонии Скопье принимает большие соревнования – накануне здесь был дан старт чемпионату Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет, и уже в первый день турнира свое мастерство показали борцы в категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

Сборная Азербайджана в первый день соревнований сделала серьезную заявку на победу – так, Рихад Ибрагимли (110 кг) уверенно вышел в финал, победив спортсменов из Беларуси, Польши и Украины. Сегодня в решающем поединке он померяется силами и мастерством с болгарином Денисом Лазаровым, передает Trend.

Еще один азербайджанский спортсмен, Курбан Меджнунов, выступающий в весе до 48 кг, победил соперников из Венгрии (11:2) и Турции (6:1), уступив по качеству баллов в полуфинале лишь армянскому борцу Мартину Манджикяну – сегодня его ждет схватка за "бронзу" с греком Николаосом Зинисом.

Айхан Асадли (55 кг) со значительным перевесом выиграл бой у белоруса Александра Белякова (6:3), а вот в четвертьфинале уступил он россиянину Данилу Ложкину на туше.

Рамиль Мусаев (65 кг) начал с победы на итальянцем Алессио Аранкио, но в 1/8 финала оказался слабее белоруса Владислава Салавьева (3:5).

Хорошо выступил и Ниджат Ейлагалиев (80 кг) – он провел три схватки, одержав в них победы, и только в полуфинале уступил литовцу Бенедиктасу Бубелявичюсу по последнему баллу (1:1). Сегодня его ждет схватка за бронзовую награду.