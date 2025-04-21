Азербайджанская нефть идет в рост

На фоне общего подорожания эталонных сортов нефти в рост пошла и азербайджанская нефть Azeri Light – повышение ее стоимости отмечено и в итальянском порту Августа, и в турецком порту Джейхан.

Азербайджанская нефть растет в цене – стоимость нефти марки Azeri Light в итальянском порту Августа выросла на $0,79 или на 1,06%, сейчас она торгуется по $75,49 за баррель, сообщил источник на нефтяном рынке.

Еще больший рост баррель Azeri Light показал в турецком порту Джейхан – его цена увеличилась на $0,83 или на 1,13%, до $74,29 за баррель, передает Trend.

"Снижение прогноза добычи в США поддержало цены, и нефть выросла вместе с остальными сырьевыми товарами на новостях о пошлинах на медь и новом витке напряженности в Красном море"

- аналитик Price Futures Group Фил Флинн

Растут цены и на эталонные сорта нефти – так, баррель североморской нефти марки Dated Brent подорожал на $0,75 или на 1,05%, до $72,05, а цена нефти марки Urals выросла на $0,8 или на 1,37%, до $69,33 за баррель.

Напомним, в бюджете Азербайджана на текущий 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $70 за баррель.