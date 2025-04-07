Спрос на азербайджанскую нефть вырос в 2,5 раза в Нидерландах

Закупки азербайджанской нефти Нидерландами увеличились в 2,5 раза в 2025 году. За пять месяцев страна приобрела 223,3 тыс т нефти из Азербайджана.

Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщает, что в январе-мае 2025 года значительно выросли поставки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород в Нидерланды.

На экспорт в европейскую страну пошло за пять месяцев 223,3 тыс т сырой нефти, что в 2,5 раза больше показателей прошлого года за тот же период. Поставки в Нидерланды совершены на на сумму $126,5 млн - это в 2,2 раза больше, чем в начале 2024 года.

В целом с начала года экспорт нефти из Азербайджана вырос в объеме на 5%, поставки ведутся в 17 стран.