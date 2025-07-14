Вестник Кавказа

Азербайджан возвращает 18 семей в родное село Сеидбейли

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Село Сеидбейли в Ходжалы сегодня примет группу бывших вынужденных переселенцев – в родные места возвращаются 18 азербайджанских семей.

Сегодня в рамках программы "Большое возвращение" в Азербайджане в село Сеидбейли Ходжалинского района вернутся 18 азербайджанских семей.

Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родное село спустя три десятилетия. Ранее эти семьи жили в разных частях страны, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Теперь 18 семей в составе 61 человека вернутся в Сеидбейли, где для них подготовлено новое жилье.

Ранее сообщалось, что в этом году жители начнут возвращаться в восемь сел Ходжалинского района, помимо Сеидбейли, это Ханюрду Тезебина, Баллыджа, Дашбулаг, Бадара, Ханабад и Шушакенд.

