Азербайджан успешно выступил на чемпионате по триатлону в Узбекистане

Азербайджанские триатлонисты на соревнованиях в Узбекистане взяли несколько золотых и серебряных медалей. Открытый чемпионат по триатлону состоялся в выходные.

Спортсмены из Азербайджана на открытом чемпионате Узбекистана по триатлону добились успехов и поднялись на пьедестал.

Медали завоевали несколько членов сборной Азербайджана.

Чемпионом в своей категории стал Али Рзазаде, он опередил 42 соперников и взял "золото". Также лучшим в своей возрастной группе (18–25 лет) в номинации "Возрастная группа" стал Турал Атакишиев. Кроме того, триатлонистка Лейла Абдулазизова заняла второе место среди 13 участниц, спортсменка выступала в номинации "Элита".