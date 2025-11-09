Азербайджан сегодня отмечает День Конституции

День Конституции отмечается в Азербайджане сегодня, первая Конституция независимого Азербайджана была принята 12 ноября 1995 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с Днем Конституции поделился публикацией на своих официальных страницах в соцсетях.
"12 ноября — День Конституции Азербайджанской Республики"
– текст публикации
Также публикацию по поводу праздника сделала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
С Днем Конституции азербайджанский народ поздравили и в министерстве иностранных дел АР.
"Конституция Азербайджана — символ нашей независимости, суверенитета нашего государства и национального единства. Искренне поздравляем наш народ с этим знаменательным днем и желаем ему неизменной верности нашей государственности и свободе. С Годом Конституции и суверенитета!"
– МИД Азербайджана