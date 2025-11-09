Вестник Кавказа

Азербайджан сегодня отмечает День Конституции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджанской Республике 12 ноября отмечается День Конституции. Президент Ильхам Алиев сделал публикацию по случаю праздника.

День Конституции отмечается в Азербайджане сегодня, первая Конституция независимого Азербайджана была принята 12 ноября 1995 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с Днем Конституции поделился публикацией на своих официальных страницах в соцсетях.

"12 ноября — День Конституции Азербайджанской Республики"

– текст публикации

Также публикацию по поводу праздника сделала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

С Днем Конституции азербайджанский народ поздравили и в министерстве иностранных дел АР.

"Конституция Азербайджана — символ нашей независимости, суверенитета нашего государства и национального единства. Искренне поздравляем наш народ с этим знаменательным днем и желаем ему неизменной верности нашей государственности и свободе. С Годом Конституции и суверенитета!"

– МИД Азербайджана

