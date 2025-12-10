Азербайджан построит АЭС

Азербайджан принял решение включить в энергетический баланс атомную энергетику, такое заявление сделал глава энергетического ведомства страны Парвиз Шахбазов в ходе проведения панельной сессии по энергетике Анталийского дипломатического форума.

Как подчеркнул министр, Баку рассматривает ее как важный элемент будущего энергобаланса в свете повышенного спроса на электроэнергию.

Он отметил, что страна переходит к новой модели обеспечения энергетической безопасности.

"Мы будем обеспечивать ее (энергетическую безопасность – ред.) не только за счет углеводородов, но и за счет электроэнергии, включая возобновляемые источники"

– Парвиз Шахбазов

Глава министерства энергетики Азербайджана спрогнозировал, что в ближайшем будущем можно ожидать повышение спроса на электроэнергию примерно в три раза.

"Поэтому, на наш взгляд, разумный энергетический переход предполагает сочетание природного газа, возобновляемых источников и атомной энергетики. Именно это, по нашему мнению, станет основой будущего глобального энергоснабжения"

– Парвиз Шахбазов

Также он подчеркнул, что политика, намеченная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предполагает развитие всех видов энергии несмотря на то, что страна производит нефть и газ.

Шахбазов заявил, что в ближайшие годы в Азербайджане будет развивать до 8 ГВт возобновляемых мощностей, некоторые из них (около 2 ГВт) уже к следующему году станут частью внутренней энергосистемы.

"Остальные мощности будут развиваться в последующие годы и экспортироваться – так же, как мы делали это с нефтью и делаем сейчас с газом"

– Парвиз Шахбазов

Министр отметил, что от экспорта нефти Азербайджан не откажется, при этом стремясь в будущем использовать все источники энергии.

Основными составляющими энергетического баланса страны станут: природный газ, возобновляемые источники и атомная энергетика.

Для реализации этих целей Азербайджан продолжит развивать энергетические связи, заключил Парвиз Шахбазов.