Азербайджан продолжает снабжать Россию яйцами

Россельхознадзор сообщил о том, что Россия получила из Азербайджана очередную порцию куриных яиц. Часть продукции была отправлена на ветеринарный контроль.

Россия получила очередную партию пищевого яйца из Азербайджана, проинформировали в Россельхознадзоре.

«11 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России»

– Россельхознадзор

Отмечается, что после того, как продукция прибыла на СВХ был проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

«По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)»

– Россельхознадзор