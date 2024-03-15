Очередная партия яиц из Турции поступит в Подмосковье

Из Турции по Черному морю доставлена новая партия куриных яиц. Из порта Новороссийск яйца отправят заказчику - подмосковной компании.
Куриные яйца из Турции продолжают поступать на российский рынок, очередная партия пришла в порт Новороссийск.
«Продукция поступила в адрес импортера из Московской области с местом хранения и реализации со склада, расположенном в Краснодарском крае. В рамках досмотра инспекторы… провели отбор проб на показатели качества и безопасности. По результатам досмотра было принято решение о выпуске яиц куриных пищевых в адрес получателя, с целью их дальнейшей реализации»
– Южное региональное управление Россельхознадзора
Партия включает свыше 442 тыс яиц. Это пятая партия столовых яиц, поступившая в РФ через новороссийский порт.
Иностранные поставки помогают стабилизировать ситуацию с ценами на яйца на внутреннем российском рынке.