Вестник Кавказа

Очередная партия яиц из Турции поступит в Подмосковье

Очередная партия яиц из Турции поступит в Подмосковье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из Турции по Черному морю доставлена новая партия куриных яиц. Из порта Новороссийск яйца отправят заказчику - подмосковной компании.

Куриные яйца из Турции продолжают поступать на российский рынок, очередная партия пришла в порт Новороссийск.

«Продукция поступила в адрес импортера из Московской области с местом хранения и реализации со склада, расположенном в Краснодарском крае. В рамках досмотра инспекторы… провели отбор проб на показатели качества и безопасности. По результатам досмотра было принято решение о выпуске яиц куриных пищевых в адрес получателя, с целью их дальнейшей реализации»

– Южное региональное управление Россельхознадзора

Партия включает свыше 442 тыс яиц. Это пятая партия столовых яиц, поступившая в РФ через новороссийский порт.

Иностранные поставки помогают стабилизировать ситуацию с ценами на яйца на внутреннем российском рынке.

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