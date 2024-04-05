Цены на яйца пошли в рост в Краснодаре

В Краснодаре зафиксированы цены на яйца. Это связано с приближающимся праздником Пасхи.

Цены на яйца снова пошли в рост в Краснодаре после непродолжительного затишья. Это связано с приближающимся праздником Пасхи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прирост спроса

Одной из основных причин увеличения цены на яйца в Краснодаре перед Пасхой является резкий рост спроса на этот продукт. Напомним, что у православных на пасху есть традиция красить яйца. Потребители начинают активно приобретать яйца за несколько недель до праздника, что приводит к увеличению спроса и, как следствие, к повышению цен.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сезонный фактор

Еще одной причиной поднятия цен на яйца перед Пасхой является сезонный фактор. В это время года спрос на яйца увеличивается не только из-за праздника, но и из-за начала весенних праздников и увеличения числа семейных застолий. Увеличенный спрос при ограниченном предложении приводит к естественному росту цен на продукцию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транспортные издержки

Также стоит учитывать, что транспортные издержки могут оказать влияние на стоимость яиц в регионе. Перевозка яиц из других регионов до Краснодара может затрудняться из-за различных факторов, таких как дорожные условия или увеличенный объем перевозок в преддверии праздника. Эти факторы могут повлиять на цену яиц на рынке.