Вестник Кавказа

Яйца еще подорожают на Ставрополье

Яйца еще подорожают на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость яиц перед пасхой в Ставропольском крае вырастет. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

Минэкономразвития Ставрополья предупредило о подорожании яиц в регионе перед Пасхой. Отмечается, что затем стоимость продукции несколько снизится. В ведомстве назвали несколько причин того, почему цены на яйца пойдут в рост.

Сезонный спрос

Во время Пасхи, яйца играют ключевую роль в праздничном столе и используются для приготовления различных блюд. Поэтому спрос на них резко возрастает за несколько недель до праздника.

Увеличение затрат на производство

Другой причиной роста цен на яйца является увеличение затрат на их производство. Корма для птиц, условия содержания, транспортные расходы - все это влияет на конечную стоимость продукции. В связи с этим производители вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать увеличение издержек.

Ограниченное предложение

Также стоит учитывать, что производство яиц подвержено различным факторам, таким как погодные условия, заболевания птиц и т.д. Иногда производители не могут удовлетворить высокий спрос, что также приводит к увеличению цен.

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