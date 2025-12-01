Вестник Кавказа

Азербайджан окажет поддержку пострадавшим от мин

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Корея запускают проект помощи жертвам мин. Субсидии на открытие собственного дела помогут социально реабилитировать пострадавших и дадут толчок развитию азербайджанских сообществ.

Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" запускает проект, направленный на социально-экономическую интеграцию пострадавших от минозагрязнения граждан Азербайджана. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил председатель организации Хафиз Сафиханов. Само же мероприятие было приурочено к 22-й конференции Конвенции о запрете мин и презентации отчета Landmine Monitor Report 2025.

Как сообщил представитель азербайджанского объединения, проект "Создание экономических возможностей для жертв мин" был запущен Республикой Корея при финансовой поддержке Международного фонда доверия для повышения человеческой безопасности.

Хафиз Сафиханов пояснил, что проект направлен на социально-экономическую интеграцию жителей наиболее затронутых минными загрязнениями областей Азербайджана (в Агдамском, Агджабединском, Тертерском, Товузском, Физулинском районах).

Ключевым инструментом реализации инициативы станет поддержка малого бизнеса посредством предоставления стартовых капиталов пострадавшим. По словам Сафиханова, рост доходов позволит улучшить доступ к медицине и образованию, а развитие местного предпринимательства, в свою очередь, создаст новые рабочие места в местных сообществах.

