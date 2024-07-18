Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил торговый оборот с Венгрией

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года объем торговых операций между Азербайджаном и Венгрией составил $14,6 млн. Азербайджан экспортировал в Венгрию продукции на $1,1 млн.

За первые три месяца текущего года Азербайджан и Венгрия увеличили объем торговых операций на $1,6 млн, общая сумма составила $14,6 млн, пишет Госкомстат Азербайджана.

Торговый оборот с Венгрией с начала текущего года составил 0,12% от всего внешнеторгового оборота Азербайджана. Венгрия с января по март импортировала товаров на $1,1 млн.

Отмечается, что в то же время из Венгрии в Азербайджан были выполнены торговые операции на сумму $84,8 млн.

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