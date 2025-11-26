Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил ненефтегазовый экспорт в РФ в этом году

Азербайджан нарастил ненефтегазовый экспорт в РФ в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в Россию прибавил 1,3% в январе-октябре этого года. Также отмечается рост экспорта в другие страны – Турцию, Швейцарию и Грузию.

Азербайджан поставил в РФ на 1,3% больше продукции ненефтегазового характера за десять месяцев этого года, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма экспорта достигла $968,9 млн, информирует Центр анализа экономических реформ. 

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в другие страны также вырос. Стоимость поставок в Турцию прибавила 1.8%, достигнув отметки в $486,3 млн, значительно увеличились поставки в Швейцарию – почти на 71%. АР поставила продукции в эту европейскую страну на $288 млн. 

Отмечается также рост поставок ненефтегазовой продукции в Грузию – на 17%. Общий объем экспорта составил $273 млн. 

Общий объем поставок азербайджанской продукции вырос на 6,6%. Стоимость экспорта достигла $3 млрд.  

Ранее стало известно, что к концу года товарооборот РФ и Азербайджана достигнет $5 млрд. Информацию сообщил посол РФ в АР Михаил Евдокимов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
470 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.