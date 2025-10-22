Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества

Вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в экономической сфере были обсуждены на встрече представителей двух стран в Минэкономики Азербайджана.

В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией, стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между бизнес-кругами, информирует Минэкономики АР.

Во встрече приняли участие замминистра экономики Азербайджана Самед Баширли, председатель правления Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) Айгюн Аттар, председатель Турецко-азербайджанского делового совета (DEİK) Сельджуком Акатом, а также представители деловых кругов Турции.

Стороны отметили вклад, который вносит созданный по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева Фонд, в развитие межгосударственных культурных и экономических связей.

Участники встречи выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством двух стран в различных сферах экономики. Турецкой делегации была представлена информация о благоприятной инвестиционной и деловой среде в Азербайджане, возможностях для бизнеса на освобожденных территориях. Стороны рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства. Предприниматели из Турции проявили интерес к деятельности в Азербайджане и использовании возможностей бизнес-среды республики.