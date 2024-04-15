Азербайджан и Оман будут сотрудничать в сфере юстиции

Главы министерств юстиции Азербайджана и Омана на встрече в Маскате подписали меморандум о дальнейшем укреплении правового сотрудничества, включающем обмен опытом во многих областях юриспруденции.

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в ходе рабочего визита в столицк Саудовской Аравии встретился со своим оманским коллегой Абдуллой бин Мохаммедом Аль-Саиди, сообщило министерство юстиции Азербайджана.

Главы ведомств юстиции двух стран на встрече обсудили дальнейшее расширение информационно-коммуникационных технологий в сфере правосудия, совершенствование базы правовой помощи, а также вопросы экстрадиции и передачи осужденных лиц, передает Trend.

Итогом встречи стало подписание "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области юстиции и права между министерством юстиции Азербайджанской Республики и министерством юстиции и правовых вопросов Султаната Оман".

Документ, включающий взаимный обмен опытом во многих областях, будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере юриспруденции, а активизация взаимных визитов и расширение обмена опытом помогут дальнейшему укреплению правового сотрудничества двух стран.