Вестник Кавказа

Азербайджан будет возмещать затраты на кинопроизводство

Азербайджан будет возмещать затраты на кинопроизводство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев дал поручение Кабмину Азербайджана утвердить порядок возмещения затрат на кинопроизводство.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабмину республики разработать порядок частичной компенсации расходов на производство фильмов на территории страны. 

Согласно распоряжению Ильхама Алиева, власти должны за три месяца представить проект улучшений нормативной базы в области киноиндустрии. 

Распоряжение лидера страны направлено на развитие киноиндустрии, а также для привлечение иностранных творческих коллективов, которые будут заинтересованы выбирать Азербайджан в качестве площадки для создания кинокартин.

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