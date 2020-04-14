Чем уникален азербайджанский музей ковра?

Азербайджанский музей ковра был создан в 1967 году и стал первым подобным музеем в мире. А сейчас он стал одним из самых популярных культурных объектов в стране. По чьей инициативе был открыт музей, кто спроектировал его новое здание, когда оно было построено, какие экспонаты входят в коллекции музея?

Как создавался Азербайджанский музей ковра?

Азербайджанский музей ковра был основан народным художником Азербайджана, автором фундаментального научного труда "Азербайджанский ковер" Лятифом Керимовым 1 июня 1967 года. Он стал первым подобным музеем в мире: ковер всегда был тесно связан с обычаями и традициями Азербайджана.

© Фото: Лола Мусаева/ "Вестник Кавказа"

Первая экспозиция Азербайджанского государственного музея ковра и народно-прикладного искусства (таково его первое название) открылась для посетителей 26 апреля 1972 года в пространстве Джума-мечети в старинной части Баку — Ичеришехер.

Коллекция постепенно пополнялась и расширялась — ей требовались новые помещения. В 1992 году ими стали 13 залов анфилады на втором этаже Музейного центра, а годом позже музей получил новое название — Государственный музей ковра и народно-прикладного искусства имени Лятифа Керимова.

© Фото: Лола Мусаева/ "Вестник Кавказа"

Как строилось новое здание музея?

В 2007 году решено было построить на территории Приморского бульвара новое здание музея. Победителем международного конкурса стал проект австрийского архитектора Франца Янца. Он вспоминает, что, готовясь к этой работе, "изучал элементы узоров традиционных азербайджанских ковров, их значения, зашифрованные в них коды".

Постепенно для меня стало очевидно, что Азербайджан — страна, где ценят и понимают символы. Нужно было найти такой символ, и в какой-то момент рука сама вывела первую линию — в форме свитка

— архитектор

Янц решил, что четырехэтажное музейное здание по форме будет напоминать "скрученный ковер", но при этом залы будут широкими, а потолки — высокими.

Я добился этого, сделав каждый этаж (или слой нашего рулона) максимально "раскатанным" по ширине. Здание получилось довольно масштабным: если бы рулон стоял вертикально, его высота составила бы 120 метров. И кстати, может быть, это неочевидно при первом взгляде, но наш ковер не закатывается, а наоборот, раскатывается навстречу морю, свету, людям

— Янц

15 мая 2008 года состоялась церемония закладки фундамента музея, открылось новое здание 26 августа 2014 года, и теперь оно является одним из самых узнаваемых архитектурных символов современного Баку.

В июле 2019 года Азербайджанский музей ковра, ставший одним из самых посещаемых культурных объектов в стране, получил статус национального. А свое десятилетие в новом здании в августе прошлого года он отметил программой "Современное пространство древнего искусства".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие экспонаты составляют коллекции музея?

В фондах музея насчитывается около 13 тысяч экспонатов, которые входят в семь коллекций.

В коллекции ворсовых ковров примерно 2500 экспонатов, а самым старинным является "Ковер с драконами" XVII века. Он был завещан музею американским музыкантом и коллекционером Гровером Шильцем и передан его вдовой в июне 2013 года. В коллекцию безворсовых ковров входит около 700 экспонатов. Это паласы и другие виды ковров, которые были широко распространены в быту: ими устилали полы, использовали как занавеси, покрывала и скатерти. Коллекция ковровых изделий насчитывает примерно1580 предметов утилитарного назначения. Например, в больших ковровых мешках перевозили зерно, а в ковровых чехлах хранили ложки и скалки. В коллекции "Художественный металл" около 1100 экспонатов. В их числе — кувшины, ковши, вазы, чайники, подносы, миски и другие предметы, изготовлением которых занимались медночеканных дел мастера. В коллекции "Ткани, одежда, вышивка" хранится более 1220 образцов национальной женской и мужской одежды и вышивки из разных регионов Азербайджана. Самым древним предметом в этом собрании является найденный во время археологических раскопок фрагмент ткани, датированной XII-XIII веками. В коллекцию керамики, стекла, дерева и бумаги входит примерно 1760 экспонатов. Среди раритетов — керамические изделия эпохи бронзы, а также эскизы авторских ковров, графические таблицы с традиционными ковровыми орнаментами и композициями ковров Лятифа Керимова. Коллекция ювелирных изделий насчитывает около 900 экспонатов. Это редкие предметы эпохи бронзы, женские и мужские украшения конца ХIХ — начала ХХ века, работы современных мастеров.

© Фото: Лола Мусаева/ "Вестник Кавказа"

Какие выставки проводил музей?

За свою почти 60-летнюю историю музей организовал десятки выставок, фестивалей, конференций и симпозиумов. Среди самых заметных проектов:

I международный симпозиум "Искусство восточного ковра", проведенный в 1983 году;

выставка "Игра красочных нитей. Пиротские килимы из коллекции Этнографического музея Белграда", состоявшаяся в октябре 2016 года;

выставка "Культурное наследие Азербайджана в музее Лувр", проходившая в июле — сентябре 2019 года в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО;

выставка "Рабатское ковровое искусство", состоявшаяся в мае этого года и приуроченная к профессиональному празднику — Дню ковродела, который отмечается в Азербайджане 5 мая. В открытии экспозиции участвовала марокканская принцесса Лалла Хасна, находившаяся в Баку с визитом.

© Фото: Лола Мусаева/ "Вестник Кавказа"