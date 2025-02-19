Азербайджан будет сотрудничать с Пакистаном в таможенной сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум с Пакистаном, согласно которому таможенные ведомства двух стран будут обмениваться между собой необходимой информацией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня своим указом утвердил "Меморандум о взаимопонимании по первичному электронному обмену информацией между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики Пакистан".

Документ был подписан 24 февраля 2025 года в городе Баку и подразумевает обмен информацией между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана и Таможенной службой Федерального совета по доходам Пакистана, напоминает Trend.

Теперь ГТК Азербайджана предстоит обеспечить реализацию положений Меморандума, после чего МИД Азербайджана направит уведомление правительству Пакистана о выполнении всех внутригосударственных процедур, оговоренных документом.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что после встречи в Баку с пакистанским премьер-министром с Мухаммадом Шахбазом Шарифом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости увеличить товарооборот с Пакистаном. Президент Азербайджана рассказал, что Баку получил конкретные проекты от Пакистана несколько месяцев назад и сейчас рассматривает их.