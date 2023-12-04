Автобус с пассажирами сломался в мороз на трассе в Казахстане

Поломка автобуса, ехавшего из Шымкента в Тобольск, могла окончиться трагедией, если бы на помощь ни пришли казахстанские спасатели.

Пассажиров, граждан Узбекистана и Казахстана, спасли из вставшего из-за поломки автобуса в Карагандинской области, рассказали в Департаменте по ЧС региона.

ЧП случилось сегодня. Автобус ехал по дороге Алматы – Екатеринбург. Он выехал из Шымкента и должен был довезти людей до Тобольска. Однако в какой-то момент транспортное средство вышло из строя и больше не могло продолжать путь.

"Силами ДЧС из неисправного автобуса эвакуированы 41 человек. Из них 14 человек - граждане Узбекистана, 27 человек – казахстанцы"

– спасатели

Пассажиры не пострадали. Помощь врачей им не потребовалась.

На момент написания новости температура воздуха в Карагандинской области составляла минус 15 градусов (ощущалась как минус 21).

Спасатели напомнили, что в сильные морозы не рекомендуется выезжать за город.