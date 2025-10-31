Авиасообщение между Тегераном и Веной восстановят 12 ноября

12 ноября будет выполнен первый за несколько месяцев рейс из Тегерана в Вену. Ранее авиасообщение было прервано из-за 12-дневной войны Ирана и Израиля.

Прямые перелеты между столицами Ирана и Австрии будут восстановлены 12 ноября, передают СМИ Исламской Республики.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией Austrian Airlines. Также до конца года планируется восстановить авиасообщение между Тегераном и Франкфуртом. Полеты будут выполняться самолетами Lufthansa.

Напомним, что выполнение рейсов было приостановлено на фоне военного конфликта между Ираном и Израилем, который начался 13 июня. Многие европейские авиакомпании тогда также приостановили полеты в Тель-Авив.