Вестник Кавказа

Авиасообщение между Тегераном и Веной восстановят 12 ноября

Авиасообщение между Тегераном и Веной восстановят 12 ноября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
12 ноября будет выполнен первый за несколько месяцев рейс из Тегерана в Вену. Ранее авиасообщение было прервано из-за 12-дневной войны Ирана и Израиля.

Прямые перелеты между столицами Ирана и Австрии будут восстановлены 12 ноября, передают СМИ Исламской Республики. 

Рейсы будут выполняться авиакомпанией Austrian Airlines. Также до конца года планируется восстановить авиасообщение между Тегераном и Франкфуртом. Полеты будут выполняться самолетами  Lufthansa.

Напомним, что выполнение рейсов было приостановлено на фоне военного конфликта между Ираном и Израилем, который начался 13 июня. Многие европейские авиакомпании тогда также приостановили полеты в Тель-Авив.

995 просмотров

