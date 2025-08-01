Авиаперелеты на юг РФ стали доступнее

С окончанием высокого сезона цены на перелеты в Сочи и Минводы начали снижаться – билеты на осень подешевели на 45%.

Стоимость авиабилетов в Сочи и Минводы с вылетом в сентябре сократилась на 45%, следует из данных АТОР.

Снижение цены билетов обусловлено уменьшением спроса после пиковых летних месяцев. По наблюдениям организации, минимальные тарифы на рейсы в Сочи в среднем упали на 18%, а в Минеральные Воды – почти на 17,5%.

Из отдельных городов снижение оказалось еще заметнее: из Новосибирска до Сочи – почти на 42%, из Казани в Минводы – на 24%.

В то же время билеты на обратные рейсы остаются дорогими. Особенно это касается перелетов из Сочи и Минеральных Вод, откуда туристы массово возвращаются домой в начале сентября. Так, тарифы на вылет из Сочи в Москву и Петербург выросли на 8-18%.

Кавминводы остаются одним из ключевых направлений внутреннего туризма. Минводы, как крупнейший авиаузел региона, обслуживают потоки отдыхающих в Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки. Сочи, в свою очередь, традиционно удерживает лидерство по количеству туристов на юге страны благодаря морю, горам и развитой инфраструктуре