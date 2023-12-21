Авиалайнеры "Победы" снова полетят из Ставрополя в Турцию

В апреле из Ставрополя возобновляются прямые авиарейсы "Победы" в турецкие Стамбул и Анталью, они будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800.

Уже в апреле российская малобюджетная авиаакомпания "Победа" возобновит прямое авиасообщение между Ставрополем и турецким Стамбулом, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба международного аэропорта Ставрополь.

Рейсы в Стамбул стартуют со 2 апреля – они будут выполняться по вторникам и субботам, вылетая из Ставрополя в Стамбул в 12:35, и прибывая в турецкий мегаполис в 14:55 по местному времени. Обратно самолет вылетит в 15:35 и приземлится в аэропорту Ставрополя в 17:40.

Полеты в курортную Анталью стартуют двумя месяцами позже – с 3 июня. Летать из Ставрополя самолеты "Победы" будут по понедельникам и пятницам, их вылет запланирован на 12:35, посадка в аэропорту Антальи в 14:55. Обратно в Ставрополь самолет вылетит в 15:35 и сядет в аэропорту в 17:45.

Стоимость билета в Стамбул на 6 апреля начинается от 17 275 рублей, в Анталью на 3 июня - от 16 890 рублей.

Билеты уже поступили в продажу на сайте авиакомпании и в билетных агентствах. Все авиарейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800, добавили в пресс-службе воздушной гавани Ставрополя.