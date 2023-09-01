АТОР: Турция - главное выездное направление лета 2023 года

Опубликовано: 13:20, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне, отдохнувшие за границей этим летом, чаще всего выбирали Турцию. Второе место досталось Абхазии, третье по популярности направление - жаркие ОАЭ.

В АТОР подвели итоги лета, среди заграничных направлений лидирует Турция, при этом относительно прошлого года этот сезон оказался более успешным для ОАЭ и Абхазии.

Итоги лета в Турции

В этом году Турция приняла на 7% больше россиян, чем летом 2022 году. Несмотря на высокие цены, россияне активно приобретали туры в эту страну - более 50% всех проданных зарубежных туров у операторов пришлось на Турцию. Отдохнули на турецких курортах около 2,25 млн россиян, транзитом в Турции побывали еще 350 тыс путешественников.

По оценкам специалистов, сезон получился слабым, прирост отдыхающих, несмотря на обилие полетных программ, оказался небольшим, а цены для россиян по сравнению с прошлым летом выросли примерно на 30%.

Успех Абхазии

Абхазия заняла второе место по зарубежному турпотоку из России, летом в кавказской республике отдохнул 1 млн россиян. Туристов, выбравших для отдыха Абхазию, в этом году стало на 25% больше. Примерно половину гостей приехали на отдых через путевки от туроператоров, чуть меньше россиян предпочли самостоятельный отдых.

Цены на отдых в Абхазии в 2023 году выросли на 5-15%, подсчитали эксперты.

Рекорды ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты стали третьим по спросу направлением этим летом. Несмотря на 50-градусную жару, в ОАЭ побывали порядка 350 тыс россиян, это на 90% больше, чем летом прошлого года, при этом часть туристов были в Эмиратах транзитом.

Летний отдых в ОАЭ подорожал по сравнению с прошлым годом на 15%.

Египет и не только

В число популярных направлений минувшим летом вошли также:

Египет - 300 тыс туристов, втрое больше чем летом 2022,

Таиланд - больше 180 тыс человек, рост турпотока в несколько раз,

Мальдивы - 50,5 тыс туристов,

Куба - 35 тыс человек,

Шри-Ланка - более 22 тыс человек,

Сейшелы - почти 9,5 тыс туристов,

страны СНГ - 150 тыс человек.

Особенно популярными на просторах СНГ летом были Актау на море в Казахстане и озеро Иссык-Куль в Киргизии.

В Европе россияне отдыхали чаще всего на Кипре и в Черногории, а также в Италии и Испании.

«Основная особенность этого лета в том, что традиционно зимние направления составили довольно значимую долю конкуренции с традиционными летними направлениями. Если не брать Россию и Абхазию, то традиционно зимние Египет, ОАЭ и Таиланд вошли в ТОП летнего спроса, полностью вытеснив из него страны Европы»

– «Интурист»