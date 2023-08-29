Отдых в Турции на Эгейском море в бархатный сезон: назван размер скидок

Опубликовано: 14:57, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отельеры на курортах Эгейского моря в преддверии бархатного сезона скоро начнут снижать цены на размещение. О скором падении стоимости туров в Турцию сообщает АТОР со ссылкой на туроператоров.

Отели и гостиницы на побережье Эгейского моря готовятся к бархатному сезону, когда отдых будет обходиться туристам значительно дешевле. О скидках и стоимости туров АТОР опросила туроператоров.

Как заявляет PEGAS Touristik, в Бодруме понижение цен стартует с середины сентября, в Мармарисе и Фетхие сэкономить на отдыхе можно будет лишь с начала октября. это происходит позже – ближе к началу октября, так как купальный сезон на этих курортах более длинный.

"В зависимости от дат и загрузки отеля, скидки в отелях Эгейского побережья составляют от 10 до 20%. Если загрузка объектов размещения к концу сезона окажется ниже ожидаемого, гостиницы могут выпустить спецпредложения со скидками до 30%"

– АТОР

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие курорты Эгейского моря выбирают россияне?

В бархатный сезон-2023 туристы из России отдают предпочтение таким курортам, как:

Мармарис,

Олюдениз,

Бодрум,

Кушадасы,

Фетхие.

Кроме того, отмечается тенденция к росту бронирований туров с питанием "все включено". Питание по системе "завтрак" практически не пользуется спросом. Таким образом туристы стремятся сократить расходы на фоне растущего курса валют.

В то же время, подавляющее большинство бронирований – это отели 5 звезд и выше. Четырехзвездочные пользуются меньшим спросом, трехзвездочные не интересуют почти никого.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на туры на Эгейском море в сентябре

Туроператора также рассказали, сколько будет стоить семидневный пакетный тур с вылетом из российской столицы 15 сентября.

Отель "три звезды" с только завтраками обойдется в 90-95 тыс рублей на двоих. Если брать all inclusive, то стоимость вырастет до 100-105 тыс рублей.

Пакетный тур в отель 4* – только завтраки – продается по 107-118 тыс рублей на двоих. Если брать "все включено", то по верхней границе цены можно сэкономить – 108-112 тыс рублей за двоих.

Отдых в отель 5* с завтраками на двоих продается по цене от 185 до 200 тыс рублей. "Все включено" обойдется на 15-20% дешевле: начиная от 146 тыс рублей и заканчивая 170 тыс рублей.